В Одесском СИЗО из-за побоев умер заключенный

В Одесском СИЗО из-за побоев умер заключенный

04.02.2020, 13:30, Новости дня

В Одесском следственном изоляторе из-за побоев сокамерников умер заключенный. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, работники изолятора незаконно допустили двоих заключенных к камере, где содержался другой заключенный. Последнего избили, после чего сотрудники СИЗО переместили его в карцер, где узник и умер.

Следователи начали досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками СИЗО.

Кроме того, следователи выяснили, что один из сотрудников СИЗО, допустивший инцидент, в марте 2019 года попался на взяточничестве в размере $2 тысячи. Его неоднократно отстраняли от должности начальника отдела СИЗО, а в сентябре 2019 обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.

По данным ГБР, этот же начальник отдела является фигурантом еще одного уголовного производства. Ранее он незаконно разрешил свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами другому заключенному.

17 августа в Одессе на территории СИЗО заключенный убил сотрудницу изолятора. Преступник расчленил ее тело и выбросил в мусорный бак.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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