В Одесском СИЗО из-за побоев умер заключенный

В Одесском следственном изоляторе из-за побоев сокамерников умер заключенный. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
По предварительной информации, работники изолятора незаконно допустили двоих заключенных к камере, где содержался другой заключенный. Последнего избили, после чего сотрудники СИЗО переместили его в карцер, где узник и умер.
Следователи начали досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением работниками СИЗО.
Кроме того, следователи выяснили, что один из сотрудников СИЗО, допустивший инцидент, в марте 2019 года попался на взяточничестве в размере $2 тысячи. Его неоднократно отстраняли от должности начальника отдела СИЗО, а в сентябре 2019 обвинительный акт в отношении него был направлен в суд.
По данным ГБР, этот же начальник отдела является фигурантом еще одного уголовного производства. Ранее он незаконно разрешил свободное передвижение, беспрепятственное общение с родственниками и знакомыми и пользование запрещенными предметами другому заключенному.
17 августа в Одессе на территории СИЗО заключенный убил сотрудницу изолятора. Преступник расчленил ее тело и выбросил в мусорный бак.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Заболевание мелких сосудов головного мозга играет важную роль в развитии инсульта, деменции и других когнитивных нарушений. Хорошая новость: вскоре станет возможным провести раннюю диагностику цереброваскулярной патологии Tweet Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили взаимосвязь между 6 белками, которые связаны с воспалительной реакцией иммунной системы, и симптомами цереброваскулярной патологии. В исследовании приняли участие 167 пожилых […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин высказался о предложении сделать 31 декабря выходным / 11 декабря
- Денег нет, но вы держитесь / 26 декабря
- Мнение: Почему России стоит поддержать Турцию в борьбе с израильским газом / 8 января
- Психолог Альдо Сивико рассказал, почему не срабатывают новогодние обещания / 30 декабря
- В Ford запатентовали открывающуюся «радиаторную решетку» / 20 декабря
- Что не нравится россиянам в новогодних праздниках / 18 декабря
- Разин сделал неожиданное заявление о новом российском премьере / 15 января
- Дочь Любови Успенской рассказала о конфликте с матерью из-за живущего в их доме племянника певицы / 2 февраля