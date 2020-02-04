Персональный стилист рассказала о фривольной фотосессии Елизаветы II

Персональный стилист Елизаветы II пояснила о фривольной фотосессии королевы. Анджела Келли сообщила, что осведомлена о части дворцовых тайн, поскольку является близкой подругой главы монаршего дома Великобритании.

Как выяснилось, Елизавета II очень симпатизирует различным недорогим тканям. При этом её гардероб содержит достаточно неожиданные вещи. Королева часто мечтала об участии в неформальной фотосессии, чтобы иметь возможность выглядеть непосредственной и весёлой на снимках. При этом протоколу предписывает ей держаться крайне официально. Такое обычное действие, как размещение рук в карманах, также запрещено из-за потенциальной негативной реакции со стороны общественности.

«Когда создавала самую первую книгу, предложила королеве сделать фото в милом костюме, имеющем карманы. Королева была очень воодушевлена данной идеей. Она позировала перед объективом с большим увлечением, а также вела себя очень естественно. В обычный день увидеть её такой было бы сложно», — пояснила Анджела Келли.

При этом фото в итоге так и не были распространены среди широкой общественности. Суть в том, что издатели посчитали кадры очень фривольными и оказались обеспокоены потенциальным уроном авторитету монархии. Сама Анджела Келли выразила уверенность, что подобный случай демонстрирует положительное отношение королевы к экспериментам. В течение длительного времени работы с Елизаветой II стилист достаточно хорошо узнала предпочтения монарха. Как оказалось, британской королеве очень симпатичны яркие оттенки и достаточно необычные принты. Как-то, во время проведения скачек в Аскоте Елизавета II появилась на публике в ярко-розовом костюме и такого же тона шляпке с украшением в виде искусственных цветов. Тогда никто не смог догадаться, что сами бутоны совсем недавно являлись частью интерьера одной из комнат дворца.

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