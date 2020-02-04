Известно, как хроническое воспаление влияет на процесс старения

Команда исследователей сообщила, что им удалось выяснить, насколько опасны хронические воспаления и как они влияют на ход старения организма. Оказалось, хронические воспаления способствуют не только ускоренному старению, но еще и развитию разного рода заболеваний.

Инициаторами проведенного исследования выступила международная команда ученых. Долгое время они пытались понять, чем опасны хронические воспаления для человеческого организма. В итоге специалисты пришли к возникновению теории «воспалительного старения». Согласно данной теории, старение является общим воспалительным процессом. Этот процесс охватывает весь организм и провоцирует развитие заболеваний, которые обычно связывают с возрастом: болезнь Альцгеймера, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2-го типа и даже онкологические болезни.

Полученные данные позволят экспертам разработать новые стратегии для ранней диагностики заболеваний, а также их профилактики и лечения.

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