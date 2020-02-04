Известно, как хроническое воспаление влияет на процесс старения

Команда исследователей сообщила, что им удалось выяснить, насколько опасны хронические воспаления и как они влияют на ход старения организма. Оказалось, хронические воспаления способствуют не только ускоренному старению, но еще и развитию разного рода заболеваний.
Инициаторами проведенного исследования выступила международная команда ученых. Долгое время они пытались понять, чем опасны хронические воспаления для человеческого организма. В итоге специалисты пришли к возникновению теории «воспалительного старения». Согласно данной теории, старение является общим воспалительным процессом. Этот процесс охватывает весь организм и провоцирует развитие заболеваний, которые обычно связывают с возрастом: болезнь Альцгеймера, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2-го типа и даже онкологические болезни.
Полученные данные позволят экспертам разработать новые стратегии для ранней диагностики заболеваний, а также их профилактики и лечения.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что обстановка в китайском Ухане, откуда распространился коронавирус, остается напряженной, город фактически на военном положении. «Там фактически введено военное положение. Обстановка в Ухане напряженная. Наши ребята остаются дома», – сообщил Денисов, передает ТАСС. Он отметил, что пока вопрос об эвакуации из Китая всех российских граждан или сотрудников дипломатических […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Киселев, обвинив Запад в фальсификации истории Второй мировой войны, повторил старый советский миф / 3 февраля
- Россиянка рассказала об остановке в Шанхае на фоне нового короновируса / 23 января
- Нескольких сотрудников петербургского метро заставили уволиться из-за участия в протестных акциях / 12 декабря
- В Пензе вынесены приговоры шестерым Свидетелям Иеговы. Максимальный срок – 6 лет колонии / 13 декабря
- В 2017 году Трамп отругал подчиненных за пропущенный звонок от Путина / 4 января
- Российские военные не заметили никаких авиаударов по позициям сирийской армии / 3 февраля
- Иран накажет ответственных за крушение украинского самолета / 14 января
- Стали известны сроки закладки российских «Мистралей» / 21 января