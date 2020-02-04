Известно, как хроническое воспаление влияет на процесс старения

Известно, как хроническое воспаление влияет на процесс старения

04.02.2020, 13:30, Новости дня

Команда исследователей сообщила, что им удалось выяснить, насколько опасны хронические воспаления и как они влияют на ход старения организма. Оказалось, хронические воспаления способствуют не только ускоренному старению, но еще и развитию разного рода заболеваний.

Инициаторами проведенного исследования выступила международная команда ученых. Долгое время они пытались понять, чем опасны хронические воспаления для человеческого организма. В итоге специалисты пришли к возникновению теории «воспалительного старения». Согласно данной теории, старение является общим воспалительным процессом. Этот процесс охватывает весь организм и провоцирует развитие заболеваний, которые обычно связывают с возрастом: болезнь Альцгеймера, атеросклероз, сердечно-сосудистые заболевания, диабет 2-го типа и даже онкологические болезни.

Полученные данные позволят экспертам разработать новые стратегии для ранней диагностики заболеваний, а также их профилактики и лечения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Российский посол в Китае Андрей Денисов заявил, что обстановка в китайском Ухане, откуда распространился коронавирус, остается напряженной, город фактически на военном положении. «Там фактически введено военное положение. Обстановка в Ухане напряженная. Наши ребята остаются дома», – сообщил Денисов, передает ТАСС. Он отметил, что пока вопрос об эвакуации из Китая всех российских граждан или сотрудников дипломатических […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика