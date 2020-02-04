Суд выдал ордер на арест бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы

Суд выдал ордер на арест бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы

04.02.2020, 13:26, Новости дня

Высший суд провинции Квазулу-Натал в городе Питермарицбург выдал ордер на арест бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы по причине его отсутствия на открывшемся во вторник заседании, но вступление ордера в силу отложено до 6 мая, сообщили СМИ.

Как сообщил местный телеканал ENCA, который ведет прямую трансляцию у здания суда, судью не удовлетворила представленная защитой Зумы справка о его плохом здоровье и неспособности присутствовать на заседании. Государственный обвинитель Билли Даунер отметил, что не получил вразумительных ответов от защиты относительно заболевания бывшего главы государства и его местонахождения, передает ТАСС.

По данным телеканала, Зума недавно отбыл из ЮАР на Кубу, где проходит курс лечения. На 6 мая назначено новое заседание суда. В случае если бывший президент не появится на слушаниях, то ордер на его арест вступит в силу.

В Высшем суде провинции Квазулу-Натал слушается дело против экс-президента страны по 16 пунктам обвинения, включая коррупцию и злоупотребление властью. Главным эпизодом является сделка по покупке правительством ЮАР оружия на сумму 2,5 млрд долларов. В случае если Зуму признают виновным по пунктам обвинения, относящимся к коррупции, то ему будет грозить 25-летний тюремный срок.

Напомним, в феврале 2018 года президент ЮАР Джейкоб Зума, выступая с обращением к нации, заявил о своей «немедленной» отставке с поста главы государства.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в ЮАР, отмечая, что Зуму считали одним из главных союзников РФ и лично Владимира Путина в Африке.



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