Обвиняемый по делу Ивана Голунова ранее упоминался в связи с делом о подброшенных наркотиках

Бывший полицейский Игорь Ляховец, которого обвиняют в фальсификации доказательств по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, упоминался в связи с делом о наркотиках, подброшенных полицейскому в Краснодаре. Об этом рассказал сам Голунов.

В октябре 2012 года группа сотрудников ФСКН Краснодарского края, в которую входил Ляховец, задержала полицейского по фамилии Наток, после чего ему подложили наркотики. Об этом говорится в материалах Октябрьского районного суда Краснодара. В итоге Наток стал фигурантом дела о хранении наркотиков в крупном размере, однао дело закрыли — в действиях полицейского не нашли состава преступления. Затем Наток попросил СК возбудить в отношении сотрудников ФСКН дело о служебном подлоге, но следователь отказал, поскольку срок давности по преступлению истек.

Наток подал иск к Дабиже, требуя возместить материальный и моральный вред на сумму 1,2 миллиона рублей, но суд отказал. При этом судья признал, что сотрудники ФСКН подложили полицейскому наркотики, которые затем изъяли.

Игорь Ляховец — один из пяти бывших полицейских, обвиняемых в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств по делу Голунова. Следствие считает, что Ляховец был организатором преступления. Он отрицает вину.

Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Более 12 часов ему не давали связаться с близкими и вызвать адвоката. В УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского его избили. Смывы рук и срезы ногтей, которые позволили бы выяснить, прикасался ли он к наркотикам, были проведены спустя сутки после задержания.

Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что в последние месяцы Голунову поступали угрозы. По данным «Проекта», за фабрикацией дела журналиста могли стоять генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев и подполковник Марат Медоев. Голунов готовил материал о возможной связи этих людей со столичным рынком похоронных услуг.

Дело Голунова спровоцировало массовые пикеты в его поддержку у здания ГУ МВД на Петровке, а также в других странах. За прекращение дела выступали представители медиа, общественные деятели, музыканты, актеры, политики. 10 июня «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК впервые в истории вышли с одинаковыми первыми полосами, на которых крупным шрифтом было написано: «Я/Мы Иван Голунов». Также на 12 июня был запланирован марш в его поддержку, проведению которого активно препятствовали московские власти.

После освобождения Голунова организаторы решили не отменять митинг, но отказались от призыва людей на улицы. В результате на акции против сфабрикованных дел были задержаны больше 500 человек, в том числе многие коллеги Голунова. Их задерживали, несмотря на наличие пресс-карты и редакционного задания. Полиция применяла дубинки.

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