Рогозин назвал 2020 год переломным для космической отрасли России

Дмитрий Рогозин сообщил, что 2020 год будет переломным для космической отрасли в РФ. Глава Роскосмоса задумался о том, сможет ли научное сообщество страны преодолеть некие «хронические» проблемы.
Согласно заявлению Рогозина, разного рода трудности государство переживает уже в течение 30 лет. Он сообщает, что в полной мере удовлетворён итогами 2019-го, поскольку имелось большое количество безаварийных пусков и разного рода «судьбоносных» решений, которые определили развитие научного сегмента. Переход на использование новой техники и создание улучшенной документации также стали важными факторами развития.
Рогозин отмечает, космический «долгострой» ушёл с мёртвой точки и выдерживает нужную скорость развития на площадке Восточной. Это стало базисом для последующей контрактной деятельности, определяющей ритм и дисциплину всей отрасли.
В течение минувшего года Роскосмос осуществил 25 безаварийных пусков ракет. Подобный показатель зафиксировали первый раз в течение последних 16 лет. Последний раз запуски без каких-либо инцидентов регистрировали в 2003 году, пишет «Инфореактор».
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