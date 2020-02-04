В Москве из окна выпал запертый в квартире будущий участник шоу «ДНК»

В Москве из окна выпал запертый в квартире будущий участник шоу «ДНК»

04.02.2020, 13:21, Разное

Молодой человек, прибывший в Москву 2 февраля из Великого Устюга специально ради участия в телепроекте НТВ, выпал из окна. Парень, употребив алкоголь, хотел выбраться из запертой квартиры и упал.
Как сообщают СМИ, молодого человека продюсеры «ДНК» закрыли в съемной квартире, чтобы он не передумал участвовать в скандальном ток-шоу, помогающем обычным семьям с помощью тестов прояснить сомнительное родство. В распоряжении гостя столицы оказались алкогольные напитки. Употребив их, житель попытался покинуть помещение через окно по простыням, однако, проявив неосторожность, выпал из него. В результате падения он получил множественные ушибы и сломал ногу, что подтвердили прибывшие на место инцидента медики. Сотрудники скорой также зафиксировали у пострадавшего алкогольное опьянение.

По информации Телеграмм-канала «База», полиция Москвы начала расследовать данное происшествие. Продюсерам «ДНК» придется явиться к правоохранителям на допрос для прояснения ситуации.



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