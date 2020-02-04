В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

04.02.2020, 13:21, Новости дня

Звезда голливудских боевиков Киану Ривз попал на страницы украинского учебника по всемирной истории. Как передаёт портал Delo, актёра прифотошопили на знаменитую фотографию «Обед на небоскрёбе» в параграфе «Соединённые Штаты Америки в период между войнами».

В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс к известной фотографии «Обед на небоскрёбе» прифотошопили фото актёра Киану Ривза. Как пишет портал Delo, звезду голливудских боевиков можно обнаружить на 58-й странице учебника, на которой начинается девятый параграф книги «Соединённые Штаты Америки в период между войнами». 

Небольшой перечень фактов о США иллюстрирует знаменитая фотография «Обед на небоскрёбе», также известная как «Нью-йоркские рабочие, обедающие на поперечной балке». Однако если на оригинале изображено 11 рабочих, то в украинском учебнике истории к ним добавилась ещё одна фигура. Особенно внимательный читатель может узнать в ней актёра Киану Ривза из знаменитого мема «Как дела, пирожок?».

В самой книге отмечается, что она выпущена в 2018 году и рекомендована Министерством образования и науки Украины. При этом издавался учебник за счёт государственного бюджета. 

«Учебник отличается особенной системой построения и структурирования учебного материала, определения основных терминов. Фрагменты исторических документов, справочная и дополнительная информация, иллюстративные материалы, карты направлены на формирование интереса учеников к истории», — говорится в аннотации к учебнику.



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