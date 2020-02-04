В украинском учебнике обнаружили грустного Киану Ривза

Звезда голливудских боевиков Киану Ривз попал на страницы украинского учебника по всемирной истории. Как передаёт портал Delo, актёра прифотошопили на знаменитую фотографию «Обед на небоскрёбе» в параграфе «Соединённые Штаты Америки в период между войнами».

В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс к известной фотографии «Обед на небоскрёбе» прифотошопили фото актёра Киану Ривза. Как пишет портал Delo, звезду голливудских боевиков можно обнаружить на 58-й странице учебника, на которой начинается девятый параграф книги «Соединённые Штаты Америки в период между войнами».

Небольшой перечень фактов о США иллюстрирует знаменитая фотография «Обед на небоскрёбе», также известная как «Нью-йоркские рабочие, обедающие на поперечной балке». Однако если на оригинале изображено 11 рабочих, то в украинском учебнике истории к ним добавилась ещё одна фигура. Особенно внимательный читатель может узнать в ней актёра Киану Ривза из знаменитого мема «Как дела, пирожок?».

В самой книге отмечается, что она выпущена в 2018 году и рекомендована Министерством образования и науки Украины. При этом издавался учебник за счёт государственного бюджета.

«Учебник отличается особенной системой построения и структурирования учебного материала, определения основных терминов. Фрагменты исторических документов, справочная и дополнительная информация, иллюстративные материалы, карты направлены на формирование интереса учеников к истории», — говорится в аннотации к учебнику.

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