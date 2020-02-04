Замглавы департамента Минкультуры отпустили под домашний арест

Басманный суд Москвы поменял меру пресечения замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павлу Мосолову, которого обвиняют в хищении более 20 млн рублей из бюджета.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов об изменении Мосолову меры пресечения с заключения под стражей на домашний арест, установив срок до 12 февраля», – сообщили в Басманном суде, передает ТАСС.

В декабре 2019 года фигурантам дела продлили арест на один месяц.

19 сентября в столице были задержаны Павел Мосолов, экс-руководитель департамента Владимир Цветнов и два бизнесмена. Мосолов стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря, выделенных в 2011-2016 годах.

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