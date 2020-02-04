Лукашенко заявил о поднятом Москвой «скандале» из-за визита Помпео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что РФ подняла «целый какой-то скандал» в связи с визитом в Минск госсекретаря США Майка Помпео, хотя это не навредило отношениям с Москвой.

«В РФ озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем? Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь! Да, приехал. И я не скрывал, я вам намекнул, что у нас заочно давние отношения», – сообщил Лукашенко, передает БелТА.

По его словам, «если рассекретить все материалы», то мир Белоруссии «аплодировать будет». «Мы с Помпео, когда он был директором ЦРУ, проводили здесь серьезнейшие операции. Они к нам обращались, давали нам информацию. Мы задерживали здесь с ядерными материалами на границе людей. И без них задерживали. А у них это вопрос номер один», – добавил Лукашенко.

Он также подчеркнул право Белоруссии как суверенной страны проводить независимую внешнюю политику, в том числе выстраивать тесные отношения с США. «Или мы этим навредили России? Нет», – сообщил Лукашенко.

Ранее Лукашенко сообщил, что 7 февраля планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Госдепа Майкл Помпео 1 февраля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию энергоресурсами.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об отношениях Белоруссии и США.

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