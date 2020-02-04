В Киеве покажут фильм «Мадонна. Рождение легенды» и шоу, посвященное знаменитой певице

6 февраля в Caribbean Club Concert-Hall состоится показ биографического фильма «Мадонна. Рождение легенды» и музыкальное шоу Madonna от Ultramarine Girls Band. Об этом изданию «ГОРДОН» сообщила пресс-служба Caribbean Club Concert-Hall.

Биографический фильм «Мадонна. Рождение легенды» итальянского режиссера Гая Гуидо снят на стыке игрового и документального кино. Он рассказывает о начале карьеры американской певицы Мадонны: от игры на барабанах в нью-йоркской группе Breakfast Club до записи первого студийного альбома.

«В 1979 году Мадонна Луиза Чикконе была молодой, но очень амбициозной танцовщицей. Она знакомится с группой Breakfast Club и становится частью команды, сначала играя на барабанах, а затем – на гитаре. Ее настойчивость и целеустремленность пугает и одновременно восхищает участников группы. Но постепенно Мадонна убеждает их, что может быть вокалисткой. Так начинается непростой звездный путь Мадонны, формируется ее стиль, манера пения и поведения. Мадонна буквально делает себя сама!» – говорится в описании картины.

Роль юной Мадонны исполнила актриса Джейми Олд.

После показа фильма в Caribbean Club Concert-Hall состоится музыкальное шоу Madonna в исполнении коллектива Ultramarine Girls Band, который исполнит известные песни Мадонны.

Приобрести билеты можно ЗДЕСЬ.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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