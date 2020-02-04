Число заболевших коронавирусом растет в геометрической прогрессии, масштаб эпидемии на порядок превышает официальные данные – исследование

Масштаб эпидемии коронавируса 2019-nCoV может на порядок превышать официальные данные, география и скорость его распространения, вероятно, недооценивались первоначально. Об этом говорится в исследовании группы ученых из Гонконга, которое было опубликовано 31 января в медицинском журнале Lancet.

После того, как была доказана передача нового вируса от человека к человеку, выяснилось, что средний вирусоноситель заражает от двух до трех человек. Даже официальные данные Всемирной организации здравоохранения и китайских властей демонстрируют, что число заболевших растет в геометрической прогрессии, констатировали исследователи.

Они сопоставили график инфицирования с объемами и направлениями пассажиропотока в Ухане, который стал очагом распространения 2019-nCoV. Ученые предположили, что до прекращения авиа- и железнодорожного сообщения с городом, к которому власти прибегли 23 января, мобильность граждан соответствовала данным за январь 2019 года.

Математическая модель показывает, что не менее тысячи носителей коронавируса успели разнести инфекцию в другие мегаполисы, такие, как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и т.д. Таким же образом вирус, вероятно, проник за границу – в Бангкок, Сингапур, Сеул и т.д.

По мнению авторов, если за пределами Уханя вирус распространяется с той же скоростью, эпидемия уже экспоненциально разрастается сразу в нескольких крупных городах Китая с задержкой на одну – две недели.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на утро 4 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.

За пределами материкового Китая на 3 февраля было зарегистрировано более 150 случаев заболевания в 23 странах, известно о двух умерших.

Геном коронавируса был опубликован китайскими властями вскоре после первых подтвержденных случаев заболевания. Ведутся разработки вакцины против 2019-nCoV.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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