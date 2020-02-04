Роботов научили потеть

Сотрудники Корнелльского университета рассказали, что им удалось решить одну из наиболее важных проблем современного роботостроения – контролирование их внутренне температуры. Теперь ученые способны заставить роботов потеть.

Не секрет, что роботы умеют остывать, ведь в процессе работы они нагреваются и перестают быть работоспособными. В ходе масштабного исследования эксперты научились заставлять роботов потеть. Для этого ими была разработана уникальная «мягкая мышца», помогающая роботам регулировать температуру через выделение жидкости. Специалисты также создали нанополимерные материалы для потоотделения и пальцевые приводы, удерживающие воду и реагирующие на температуру. Стараниями ученых роботы теперь способны охлаждаться с помощью потоотделения в три раза результативнее, чем это происходит с людьми.

Авторы разработки отметили, что теперь роботы смогут работать долгое время без перегрева, который так мешает их работе.

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