Изучена польза от употребления халвы

Группа экспертов поделилась результатами проведенного исследования, направленного на изучение пользы и вреда от халвы. Именно эта восточная сладость является одной из наиболее популярных во всем мире.

Не секрет, что халва готовится из жмыха семян подсолнечника, арахиса, кунжута и других видов орехов. Присутствие в халве орехов делает ее особенно богатой жирными кислотами, натрием, калием, кальцием, медью, фосфором, железами, а также витаминами А, Е, В1 и В2. Все эти вещества положительно влияют на общее состояние человеческого организма, в особенности на работу нервной и кровеносной систем. Одним из наиболее важных минусов халвы является ее высокая калорийность.

Кроме того, специалисты обнаружили, что злоупотребление данного лакомства может стать причиной аллергии. При выборе продукта рекомендуется отдавать предпочтение натуральной халве.

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