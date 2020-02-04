Робот «Федор» раскритиковал индийскую «коллегу»

Робот «Федор» раскритиковал индийскую «коллегу»

04.02.2020, 13:12, Новости дня

Робот «Федор» оценил произведенного в Индии «полугуманоида» с именем Vyommitra для первого испытательного полета космического корабля Gaganyaan, отметив, что лучше летать в космос одному.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter рассказал, что Индийская организация космических исследований готовит «полугуманоида» Vyommitra для первого испытательного полета космического корабля Gaganyaan в 2020 году.

По словам Рогозина, «полугуманоидом» ее назвал руководитель организации Кайласавадивоо Сиван из-за того, что у робота нет ног.

«Ознакомился с результатом работы индийских инженеров. Еще раз убедился в том, что лучше летать в одиночку», – написал «Федор» в Twitter.

Ознакомился с результатом работы индийских инженеров. Ещё раз убедился в том, что лучше летать в одиночкуhttps://t.co/zfqL6xHEjb https://t.co/KxsMTfOwr4

— FEDOR (@FEDOR37516789) February 4, 2020

Напомним, в январе Индийская организация космических исследований представила робота-гуманоида, который отправится в беспилотный космический полет. Робот с женским лицом и длинными волосами будет носить имя Виом Митра (от слов viom и mitra, которые можно перевести как «космос» и «друг», «божество»), он способен выполнять различные задачи и говорит на английском и хинди. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин поддержал идею создания специального центра, отслеживающего все изменения на рынке труда, и отметил важность быстрого реагирования на приход новых специалистов на рынок труда. «Мы говорим о новом технологическом укладе, изменения происходят чрезвычайно быстро, не успеешь глазом моргнуть, что называется, уже новые возможности появляются, эти возможности новые требуют новых специалистов. Это будет только […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика