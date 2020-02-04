Робот «Федор» раскритиковал индийскую «коллегу»

Робот «Федор» оценил произведенного в Индии «полугуманоида» с именем Vyommitra для первого испытательного полета космического корабля Gaganyaan, отметив, что лучше летать в космос одному.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Twitter рассказал, что Индийская организация космических исследований готовит «полугуманоида» Vyommitra для первого испытательного полета космического корабля Gaganyaan в 2020 году.
По словам Рогозина, «полугуманоидом» ее назвал руководитель организации Кайласавадивоо Сиван из-за того, что у робота нет ног.
«Ознакомился с результатом работы индийских инженеров. Еще раз убедился в том, что лучше летать в одиночку», – написал «Федор» в Twitter.
Ознакомился с результатом работы индийских инженеров. Ещё раз убедился в том, что лучше летать в одиночкуhttps://t.co/zfqL6xHEjb https://t.co/KxsMTfOwr4
— FEDOR (@FEDOR37516789) February 4, 2020
Напомним, в январе Индийская организация космических исследований представила робота-гуманоида, который отправится в беспилотный космический полет. Робот с женским лицом и длинными волосами будет носить имя Виом Митра (от слов viom и mitra, которые можно перевести как «космос» и «друг», «божество»), он способен выполнять различные задачи и говорит на английском и хинди.
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