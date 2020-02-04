Появилось видео протестов недопущенных граждан СНГ на российский самолет в Китае

В Сети появилось видео из международного аэропорта Сиань-Сяньян в Китае, где граждан стран СНГ не пустили на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся в Екатеринбург.

На кадрах с места событий люди, которых не пустили на посадку, скандируют на английском: «Мы хотим уехать домой!».

По словам пассажиров, на стойке регистрации им сообщили, что на борт возьмут только граждан России. По оценкам недопущенных на борт, россиян оказалось около десяти человек. При этом граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана и ряда других стран с билетами на рейс было около 70 человек, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что нескольким гражданам Армении, у которых были куплены билеты, отказали в регистрации на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Китае. Стоимость билетов была компенсирована.

В «Уральских авиалиниях» заявили, что что с февраля компания имеет право перевозить на чартерных рейсах из Китая только россиян.

При этом 4 февраля правительство РФ приняло решение временно ограничить въезд граждан иностранных государств с территории Китая через воздушные пункты пропуска.

Напомним, в Китае подтверждено свыше 20,4 тыс. случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, умерли 425 человек.

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