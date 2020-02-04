Игроки недели в КХЛ: Самонов, Черепанов, Яшкин, Галкин

Континентальная хоккейная лига в 20-й раз определила лауреатов очередной игровой недели регулярного чемпионата в четырёх традиционных номинациях. Лучшим голкипером признан Александр Самонов из питерского СКА, в двух матчах недели не пропустивший ни одной шайбы.
Защитником семидневки назван Никита Черепанов из ярославского "Локомотива", вместе с командой одержавший победы в трёх из четырёх матчей недели и набравший в них 3 (2 гола и передача) очка. Гол защитника ярославского клуба в матче против "Торпедо" стал победным.
Форвардом недели признан московский динамовец Дмитрий Яшкин, вместе с командой одержавший вместе с командой победы во всех четырёх матчах и набравший в них 8 (5 голов и 3 паса) очков. Форвард "Динамо" забрасывал шайбы во всех играх.
Лучшим новичком признан голкипер "Автомобилиста" Владимир Галкин, дебютировавший в Лиге и одержавший победы в двух из трёх матчей. 19-летний вратарь отразил 92,31% бросков при коэффициенте надёжности 1,87.
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