Банк развития Китая выпустит облигации для борьбы с коронавирусом

Банк развития Китая выпустит облигации для борьбы с коронавирусом

04.02.2020, 13:06, Новости дня

Банк развития Китая готовит выпуск облигаций на сумму 14,25 миллиардов юаней (около 2 миллиардов долларов США по текущему курсу). Цель размещения — сбор средств для борьбы с коронавирусом нового типа.

Срок погашения специальных облигаций банка составит один год, сообщило агентство Reuters.

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тыс. человек, количество летальных исходов возросло до 425, сообщил во вторник Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.

Доля летальных исходов в общем числе заразившихся пневмонией, вызванной новым коронавирусом, в Китае составляет 2,1%, что значительно ниже, чем при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявил официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.

Несмотря на то, что количество новых случаев заражения коронавирусом увеличивается, смертность в Китае очень низкая — всего 2,1% [от общего числа заболевших], что значительно ниже показателей смертности от таких заболеваний, как лихорадка Эбола, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS)", — приводит во вторник ее слова сайт МИД КНР.

"В настоящее время количество выздоровевших постоянно растет. Мы полностью уверены в своей способности победить в этой борьбе с эпидемией", — добавила Хуа Чуньин.

Дипломат также указала на то, что "усилия Китая в борьбе со вспышкой заболевания получили признание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международного сообщества".

Источник: Вести



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