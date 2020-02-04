В коммуналках могут запретить курить

В кухнях и коридорах общежитий могут запретить курить. Инициатива принадлежит депутатам "Единой России", идею поддержали в Минздраве.
Запах сигарет вызывает недовольство некурящих соседей, тем более что из общих помещений он выветривается долго. Обращения от жителей коммуналок поступают давно, заявляют в Минздраве. Штрафы будут выписывать, если жалобы участятся и проблему нельзя будет решить мирно.
Сейчас дымить нельзя на лестничных площадках и в лифтах, штраф доходит до 1,5 тысячи рублей, передает "Россия 24".
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