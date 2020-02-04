Алексея Немова едва не убила несправедливость судей на Олимпиаде в Афинах

В "Судьбе человека" – легендарный гимнаст, имя которого внесено в международную Книгу рекордов Гиннесса.
Алексей Немов – четырехкратный олимпийский чемпион и обладатель так называемого спортивного "Оскара", который вручают лучшим спортсменам планеты, рассказывает о преодолениях, через которые прошел на пути к победам.
В это трудно поверить, но в детстве Немову посоветовали забыть о спорте, поставив диагноз: "Искривление позвоночника и ноги разной длины".
Врачи рекомендовали операцию, которая сняла бы боль. Но от нее Немов отказался – это значило бы забыть о гимнастике.
Впоследствии он одерживал одну победу за другой, но последнее выступление на Олимпиаде в Афинах в 2004 году едва не сломало сильного духом и телом спортсмена.
Тогда судьи поставили ему несправедливо заниженные оценки, и 15 тысяч болельщиков из разных стран, присутствовавшие в зале, взорвались от негодования. Стадион не утихал несколько минут — не давал выступить следующему гимнасту, так что Алексею лично пришлось выходить к болельщикам и просить их успокоиться.
Под напором болельщиков балл Немову тогда судьи все-таки повысили, но по сути это уже ничего не изменило.
Алексей пережил тогда очень тяжелый период в жизни – он даже едва не разрушил свою крепкую семью.
Супруга Галина, с которой они вместе с 1994 года, вспоминает, что тогда Алексей сильно переживал из-за того, что не оправдал доверия. После Афин, по ее словам, Немов "потерялся" – он стал подолгу задерживаться с малознакомыми людьми, с которыми ему, видимо, было легче переносить давление ситуации.
Как семья справилась с ней и смогла сохранить любовь и доверие? Где познакомились Алексей и Галина, и почему не сразу смогли связать себя узами брака?
Почему мама Немова не сразу смогла отдать сына в спортивную гимнастику?
Кого прославленный спортсмен считает своим "отцом"? И что произошло с его настоящим родителем?
В "Судьбе человека с Борисом Корчевниковым" – Алексей Немов и его супруга Галина.
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