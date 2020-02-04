Коронавирус добрался до Бельгии

У одного из эвакуированных в Бельгию самолетом из Уханя обнаружен коронавирус, передает "Интерфакс".
По информации бельгийского министерства здравоохранения, анализы других членов этой группы, размещенной на карантин в военном госпитале города Недер-овер-Хембек, показали отрицательный результат.
Зараженного пациента, у которого не проявляются признаки заболевания, чувствует себя хорошо, он переведен в брюссельскую клинику Святого Петра и помещен в изолированную палату.
Срок карантина остальных эвакуированных, предусмотренный на две недели, может быть продлен из-за угрозы инфицирования.
Как сообщалось, ВОЗ назвала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Более 420 стали жертвами нового коронавируса, число зараженных в КНР уже превысило 20 тысяч человек.
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