Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом

Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«По контракту должны выплатить. На всю группу будет 1% от полученных денег», – сказал он в интервью изданию Liga.net.

Нафтогаз должен получить около 29 млн долларов, однако Витренко не уточнил, как именно будут распределены премии.

При этом украинские СМИ утверждают, что кабмин Украины попросил наблюдательный совет Нафтогаза приостановить выплату премий топ-менеджменту компании по решению Стокгольмского арбитража.

Отмечается, что правительство хочет изучить контракты членов правления и вопрос корректности выплаты премий.

Напомним, 30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.





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