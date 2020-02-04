Под Калининградом собрались построить международный порт к концу 2021 года

Строительство международного грузопассажирского глубоководного морского терминала в городе Пионерском (Калининградская область) должно завершиться к концу 2021 года, сообщила пресс-служба правительства региона.
Для строительства терминала был определен новый подрядчик – «победителем проведенного аукциона в электронной форме стала компания АО «Стройтрансгаз», передает РИА «Новости».
«Проект реализуется ФГУП «Росморпорт» в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Срок завершения работ строительства объекта ожидается к концу 2021 года», – указывается в сообщении.
Отмечается, что регион выполнил свои обязательства в части возведения инженерных сетей к терминалу. Для объекта также строится дорога, соединяющая территорию порта с трассой на Калининград.
В данный момент ведутся земляные работы, обустройство ливневой канализации и водопропускных труб. Также забиты первые пробные сваи под будущий путепровод через железную дорогу.
По проекту терминал будет располагать всеми необходимыми объектами инфраструктуры – волнозащитными сооружениями, залами ожидания, грузовыми площадками, пунктами таможенного и пограничного контроля через госграницу для пассажиров и транспорта.
Причальная стенка длиной 725 метров будет предназначаться для приема круизных и паромных судов любого типа. Порт сможет ежедневно принимать 750 автомобилей, расчетное число пассажиров – 1,5 тыс. человек в час.
Строительство международного терминала для приема круизных и грузопассажирских судов в Пионерском началось в феврале 2018 года, уже осенью 2019 года порт должен был заработать.
Однако сроки строительства по разным причинам сдвигались, и в декабре 2019 года Северо-западное следственное управление на транспорте сообщило, что в Калининграде были задержаны руководители ООО «Больверк», подозреваемые в хищении 1,6 млрд рублей при строительстве терминала. Работы на объекте были заморожены.
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