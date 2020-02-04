Лукашенко подтвердил арест директоров всех сахарных заводов Беларуси – за создание торгового дома в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 4 февраля подтвердил, что Комитет госбезопасности Беларуси задержал директоров всех четырех белорусских сахарных заводов.

«Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве «прокладку» – торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов», – заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Президент пообещал, что в ближайшие дни Комитет госбезопасности «подробно расскажет об этом деле».

Об исчезновении директоров всех четырех сахарных заводов в Беларуси стало известно в конце января. В понедельник, 27 января, на работу не вышел ни один руководитель, до сих пор никто из них не появился на рабочем месте. По данным издания TUT.BY, по «сахарному делу» было задержано не менее 11 человек, но официальной информации до сих пор не было ни от Следственного комитета Беларуси, ни от КГБ.

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