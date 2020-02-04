Стрелков заявил, что не признает обвинения о сбитом в Донбассе «Боинге» и не намерен давать показания

Один из бывших лидеров сепаратистов Донбасса Игорь Гиркин (Стрелков) заявил 4 февраля, что не признает предъявленное ему прокуратурой Нидерландов обвинение по делу о крушении Boeing MH17 на Донбассе летом 2014 года и не собирается давать показания по этому делу.

«Я не признаю предъявленного обвинения и не признаю, что данные люди правомочны предъявлять обвинения мне», – ​заявил Стрелков «Интерфаксу». Отвечая на вопрос, готов ли он дать показания по этому делу, он ответил: «Не готов, даже если бы меня доставили туда насильно».

3 февраля стало известно, что Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала на допрос четырех подозреваемых по делу МН17. Речь идет о россиянах Стрелкове, Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и украинце Леониде Харченко. Само судебное слушание назначено на 9 марта.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследованием дела занимается совместная следственная группа (JIT), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

По основной версии JIT, самолет был сбит ракетой, выпущенной установкой «Бук» российского производства, размещенной неподалеку от города Снежное на территории сепаратистской «ДНР», а сама установка принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде российской ПВО из Курска. Bellingcat утверждает, что эту установку доставили на территорию самопровозглашенной «ДНР» из Курской области России незадолго до выстрела.

Гиркин на момент катастрофы «Боинга» занимал должность главы «вооруженных сил» сепаратистов «ДНР». По данным Bellingcat, утром 18 июля, то есть на следующий день после падения самолета, он созванивался с другим подозреваемым – Дубинским, который в июле 2014 года возглавлял «ГРУ ДНР», полностью или частично подконтрольное российскому ГРУ. Они обсуждали эвакуацию ракетной установки «Бук», из которой был сбит «Боинг», обратно в Россию.

Российская сторона отвергает все предположения о своей причастности к крушению авиалайнера.

Летом 2015 года родственники 18 пассажиров сбитого «Боинга» подали в американский суд гражданский иск на Стрелкова. От бывшего министра обороны «ДНР» требуют $900 млн: истцы полагают, что ракета по самолету была пущена по его указанию. Истцы также утверждают, что Стрелков участвовал в конфликте на Украине «с благословения» Кремля».

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