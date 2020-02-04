Отдельный вид саламандр может семь лет сидеть на одном месте

Венгерские зоологи установили, что европейские протеи (вид саламандр) способны находиться на одном месте без движения в течение семи лет. Однако, по словам специалистов, наблюдение за амфибиями из рода Proteus anguinus велось не круглосуточное, поэтому существо могло покидать свое место, а затем вновь возвращаться назад.

Исследование проводили сотрудники Будапештского университета. Они отловили 19 особей европейских протеев и вели наблюдение за ними в течение восьми лет. За это время было установлено, что хвостатые амфибии отличаются неподвижным образом жизни. Они никогда не удаляются от начальной точки дальше, чем на 10 метров, или вовсе сидят на одном месте несколько лет.

Европейские протеи относятся к семейству Proteidae и являются единственными представителями рода Proteus. Эти амфибии определяются научным сообщество, как неотеническая форма древних саламандр, поскольку их половая зрелость наступает, когда они находятся на стадии личинки. Основным местом обитания европейских протеев являются водные пещеры, впервые они их могли заселить 9 млн лет назад.

Ученые проявляют интерес к европейским протеям из-за их продолжительности жизни, достигающей сто лет. Гергелий Балаж отметил, что это обусловлено малоподвижностью представителей данного вида саламандр. Так, одна из промаркированных особей не сдвигалась с места в течение семи лет.

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