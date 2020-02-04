Алексей Немов рассказал о сидевшем в тюрьме за драку отце

Алексей Немов поделился историей о своем отце, который сидел в тюрьме за драку. Перед отправкой на Олимпиаду в Сиднее у гимнаста состоялась встреча с родителем.

Алексей Немов 4 раза побеждал на состязаниях по спортивной гимнастике. Для проекта «Судьба человека» он рассказал, что отец оставил их семью, когда будущий спортсмен был маленьким ребёнком. Мужчину заключили в колонию.

«Знал, что где-то существует отец. Мама не желала говорить на данную тему. Я был увлечён своими делами. Вырос, фактически, на различных состязаниях и сборах. Тренер стал для меня заменой папы и мамы», — рассказал гимнаст.

В детстве, по его словам, вместе с матерью как-то посетил отца в колонии. Ему объясняли, родитель находится в больнице на лечении. Только спустя какое-то время от кого-то из соседей он узнал, что это была тюрьма.

Перед Олимпиадой в Сиднее по прошествии многих лет у Алексея Немова состоялась встреча с отцом. Родитель приехал на спортбазу «Озеро Круглое». Тогда жена гимнаста была беременна старшим сыном. Спортсмен не знал, как вести себя с отцом. Немов подчеркнул, что на первом месте для него всегда останется мать, которая вырастила его.

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