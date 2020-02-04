Минск озвучил сроки назначения посла в США

Белоруссия планирует назначить посла в Вашингтоне в течение нескольких месяцев после выполнения необходимых технических процедур, сообщил глава МИД республики Владимир Макей.

«Мы со своей стороны можем направить нашего представителя в ближайшее время, в течение нескольких месяцев, потому что требуется выполнить некоторые протокольные, технические требования», – отметил Макей.

В сентябре прошлого года заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл заявил, что Минск и Вашингтон намерены объявить о взаимном возвращении послов, которые были отозваны более 10 лет назад.

Напомним, в 2006 году США ввели санкции против ряда лиц и организаций Белоруссии, обвинив их в «нарушении прав человека» и «подрыве демократических институтов». После этого стороны взаимно сократили штаты посольств. Белоруссия отозвала своего посла Михаила Хвостова из Вашингтона в марте 2008 года на фоне введения США санкций в отношении ряда белорусских компаний. Вслед за этим Минск покинула глава американской дипмиссии Карен Стюарт. С тех пор дипмиссии возглавляют временные поверенные в делах.

С 2015 года Вашингтон частично приостановил санкции в отношении некоторых компаний из Белоруссии, впоследствии продлевая это решение.

В 2019 году МИД Белоруссии сообщил о снятии ограничений на число американских дипломатов, присутствующих в стране. При этом замминистра иностранных дел республики Олег Кравченко заявил, что Белоруссия и США смогут назначить послов через год-два.

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