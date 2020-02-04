Бывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России»

Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Максима Акимова на должность гендиректора акционерного общества, сообщил знакомый с итогами заседания совета директоров источник.

«Заседание завершилось, Акимов назначен по пост гендиректора», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все бывшие члены правительства уже трудоустроены.

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