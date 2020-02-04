Бывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России»

Бывший вице-премьер Акимов возглавил «Почту России»

04.02.2020, 12:58, Новости дня

Совет директоров «Почты России» назначил бывшего вице-премьера Максима Акимова на должность гендиректора акционерного общества, сообщил знакомый с итогами заседания совета директоров источник.

«Заседание завершилось, Акимов назначен по пост гендиректора», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все бывшие члены правительства уже трудоустроены.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Китайский коронавирус сыграл на руку производителям медицинских масок, и не только в России. Дефицит наблюдается и на крупнейших онлайн-маркетплейсах, и просто в аптеках по всему миру, цены тем временем растут. В интернете уже появились видео с огромными очередями, выстроившимися за масками в Китае. Только вот нужны ли они? Какие маски бывают  Всего есть три основных […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика