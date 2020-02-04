В Кении в результате давки погибли 14 школьников

В Кении в результате давки погибли 14 школьников

04.02.2020, 12:54, Новости дня

3 февраля в Кении по меньшей мере 14 детей погибли во время давки в начальной школе. Об этом сообщает ВВС.

Инцидент произошел в начальной школе города Какамега к северо-западу от столицы страны Найроби.

После окончания занятий, около 17.00 по местному времени, дети побежали к выходу из школы, где и произошла давка.

В министерстве образования Кении подтвердили смерть 14-ти детей, еще около 40 школьников получили травмы различной тяжести. Все они госпитализированы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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