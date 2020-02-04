Экс-игрок «Шахтера» признан лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в январе

Бывший игрок «Шахтера» бразилец Фред признан лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в январе, сообщает официальный Twitter английского клуба.
* F R E D #MUFC’s no.17 is our Player of the Month for January! @Fred08Oficial pic.twitter.com/WFkHwZdzlq
— Manchester United (@ManUtd) February 1, 2020
За первый месяц 2020 года бразильский полузащитник сыграл в девяти матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
С Фредом в составе команда из Манчестера добыла четыре победы, потерпела четыре поражения, а один поединок завершился вничью.
Бразилец выступал за «Шахтер» с июля 2013-го по июль 2018 года. По данным ресурса Transfermarkt.de, «Манчестер Юнайтед» заплатил за Фреда €59 млн.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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