Экс-игрок «Шахтера» признан лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в январе

Бывший игрок «Шахтера» бразилец Фред признан лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в январе, сообщает официальный Twitter английского клуба.

* F R E D #MUFC’s no.17 is our Player of the Month for January! @Fred08Oficial pic.twitter.com/WFkHwZdzlq

— Manchester United (@ManUtd) February 1, 2020

За первый месяц 2020 года бразильский полузащитник сыграл в девяти матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

С Фредом в составе команда из Манчестера добыла четыре победы, потерпела четыре поражения, а один поединок завершился вничью.

Бразилец выступал за «Шахтер» с июля 2013-го по июль 2018 года. По данным ресурса Transfermarkt.de, «Манчестер Юнайтед» заплатил за Фреда €59 млн.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Свидетельница по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна актриса Джессика Манн в суде описала его половые органы. Об этом сообщает E!Online. «Я подумала, что он либо изувечен, либо интерсексуал. У него были сильные шрамы, которых я не видела прежде, как от ожога. У него нет яичек, и, похоже, у него есть […]