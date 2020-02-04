Эксперты изучили значение хлопков ласт тюленей

Австралийские научные специалисты определили, что тюлени в привычной среде хлопают ластами не просто так. Оказывается, это действие совершается животными с целью привлечь внимание самок.

В рамках проведенного исследования ученые занимались изучением видеозаписей натуралиста из британского Университета Ньюкасла. Один из видеороликов особенно заинтересовал экспертов, поскольку именно на нем тюлени, будто хлопают в ладоши, а также издают этим движением звук, напоминающий выстрел. Затем исследователи зафиксировали, что данные хлопки ластами совершаются исключительно в период размножения и являются очень громкими. Анализ полученной информации позволил предположить, что столь громкие хлопки нужны тюленям для демонстрации силы и преимущества перед другими самцами. Кроме того, такое поведение позволяет тюленям привлечь внимание самок.

Не секрет, что серые тюлени являются одними из наиболее крупных морских хищников, поскольку их вес нередко составляет 150-300 килограммов.

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