Китай закупает российский препарат для борьбы с коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой сообщил, что китайские исследователи закупают российский препарат триазавирин для проверки его эффективности в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV. По словам чиновника, в Китае планируют провести клинические исследования лекарства, сообщает RT.

Напомним, что о коронавирусе стало известно в декабре 2019 года. Очаг его распространения находился в китайском городе Ухань. К настоящему моменту заражены более 20 тысяч человек, более 400 людей погибли. Россия существенно ограничила въезд граждан Китая на территорию страны.

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