Китай закупает российский препарат для борьбы с коронавирусом

Китай закупает российский препарат для борьбы с коронавирусом

04.02.2020, 12:51, Разное

Заместитель министра здравоохранения России Сергей Краевой сообщил, что китайские исследователи закупают российский препарат триазавирин для проверки его эффективности в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV. По словам чиновника, в Китае планируют провести клинические исследования лекарства, сообщает RT.

Напомним, что о коронавирусе стало известно в декабре 2019 года. Очаг его распространения находился в китайском городе Ухань. К настоящему моменту заражены более 20 тысяч человек, более 400 людей погибли. Россия существенно ограничила въезд граждан Китая на территорию страны. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Свидетельница по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна актриса Джессика Манн в суде описала его половые органы. Об этом сообщает E!Online. «Я подумала, что он либо изувечен, либо интерсексуал. У него были сильные шрамы, которых я не видела прежде, как от ожога. У него нет яичек, и, похоже, у него есть […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика