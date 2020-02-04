Президент Владимир Путин прибыл в Череповец, где посетит местный химико- технологический колледж и обсудит с представителями общественности подготовку кадров для экономики и социальной сферы.
В ходе поездки глава государства также побывает в Центре боевых искусств, в котором более 2,5 тыс. детей занимаются 30 видами спортивных единоборств, передает ТАСС.
В конце января путин побывал в Липецкой области и заявил, что доволен тем, как реализуется его послание Федеральному Собранию в этом регионе.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Свидетельница по делу об обвинениях в сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна актриса Джессика Манн в суде описала его половые органы. Об этом сообщает E!Online. «Я подумала, что он либо изувечен, либо интерсексуал. У него были сильные шрамы, которых я не видела прежде, как от ожога. У него нет яичек, и, похоже, у него есть […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Раскрыты обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани / 4 января
- Президент Сербии призвал не читать ему лекций о России — Euronews / 24 января
- Солдат НАТО устроил дебош в эстонском спа-центре / 8 января
- Грета Тунберг зарегистрирует свое имя как товарный знак / 30 января
- Детей российских разведчиков-нелегалов признали канадцами / 19 декабря
- Личному вагону Сталина присвоили статус памятника культуры Грузии / 6 января
- Канал «Россия 1» показал «интервью», которое дал Зеленский российским журналистам / 15 декабря
- Павловский заявил, что в деле Гандзюк был «случайным слушателем», а не мафиози / 21 января