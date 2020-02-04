Президент Владимир Путин прибыл в Череповец, где посетит местный химико- технологический колледж и обсудит с представителями общественности подготовку кадров для экономики и социальной сферы.

В ходе поездки глава государства также побывает в Центре боевых искусств, в котором более 2,5 тыс. детей занимаются 30 видами спортивных единоборств, передает ТАСС.

В конце января путин побывал в Липецкой области и заявил, что доволен тем, как реализуется его послание Федеральному Собранию в этом регионе.

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