Путин прибыл в Череповец

Путин прибыл в Череповец

04.02.2020, 12:51, Новости дня

Президент Владимир Путин прибыл в Череповец, где посетит местный химико- технологический колледж и обсудит с представителями общественности подготовку кадров для экономики и социальной сферы.

В ходе поездки глава государства также побывает в Центре боевых искусств, в котором более 2,5 тыс. детей занимаются 30 видами спортивных единоборств, передает ТАСС.

В конце января путин побывал в Липецкой области и заявил, что доволен тем, как реализуется его послание Федеральному Собранию в этом регионе.



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