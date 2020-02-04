У Медведева появился глава секретариата и помощник

У Медведева появился глава секретариата и помощник

04.02.2020, 12:51, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ, введя должности руководителя секретариата и помощника заместителя председателя Совета безопасности.

«Внести в раздел 1 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы… следующие изменения:… дополнить позицией следующего содержания: Руководитель секретариата заместителя председателя Совета безопасности РФ;… Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя Совета безопасности РФ;… Помощник заместителя председателя Совета безопасности РФ», – говорится в указе на официальном интернет-портале правовой информации.

В середине января Медведев ушел с поста премьера России. Президент Владимир Путин ввел должность зампредседателя Совбеза РФ и назначил на нее Медведева. 

Позже Медведев рассказал, что для него не было неожиданностью введение должности зампреда Совета безопасности России, так как подобные идеи существовали ранее. 



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