У Медведева появился глава секретариата и помощник

Президент Владимир Путин подписал указ, введя должности руководителя секретариата и помощника заместителя председателя Совета безопасности.
«Внести в раздел 1 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы… следующие изменения:… дополнить позицией следующего содержания: Руководитель секретариата заместителя председателя Совета безопасности РФ;… Заместитель руководителя секретариата заместителя председателя Совета безопасности РФ;… Помощник заместителя председателя Совета безопасности РФ», – говорится в указе на официальном интернет-портале правовой информации.
В середине января Медведев ушел с поста премьера России. Президент Владимир Путин ввел должность зампредседателя Совбеза РФ и назначил на нее Медведева.
Позже Медведев рассказал, что для него не было неожиданностью введение должности зампреда Совета безопасности России, так как подобные идеи существовали ранее.
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