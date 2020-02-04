Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом

04.02.2020, 12:46, Разное

Комедия «Холоп» Клима Шипенко о мажоре, попавшем в XIX век в качестве простого конюха, к вечеру 3 февраля собрала 3,044 миллиарда рублей в прокате по РФ и странам СНГ, сообщает kinobusiness.com. Она стала самым кассовым российским фильмом, обойдя драму «Движение вверх» о сборной СССР по баскетболу (3,043 миллиарда).

По сборам непосредственно на территории РФ «Холоп» еще уступает «Движению вверх» почти на 20 млн рублей, однако, как отмечает издание, поскольку он остается в прокате, то вскоре станет лидером и по этому показателю. «Движение вверх» также еще обходит комедию по числу зрителей в кинотеатрах — почти на млн человек.

Фильмом с самыми большими сборами в РФ и СНГ остается «Аватар» Джеймса Кэмерона, который за девять лет с момента выхода увеличил кассу до 3,64 миллиарда рублей. После «Холопа» и «Движения вверх» пятерку — со сборами около 3 млрд — замыкают финальные части киносаг «Мстители» и «Пираты карибского моря».

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Источник: Новая газета



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