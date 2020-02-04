Бывшего следователя приговорили за присвоение вещдоков в Петербурге

Бывшего следователя приговорили за присвоение вещдоков в Петербурге

04.02.2020, 12:44, Новости дня

Бывший глава Ленинградского следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СК приговорен к 10 годам за получение взяток, присвоение смартфонов, которые были вещественными доказательствами, и хищение денег, сообщили в ГСУ СК по Петербургу.

«Судом назначено бывшему руководителю следственного отдела наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Главу отдела задержали в июле 2019 года, его отправили в СИЗО. Он стал фигурантом уголовных дел по ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Превышение должностных полномочий, получение взятки»).

Следствию удалось доказать в суде, что подозреваемый получил от местного бизнесмена взятку в 5 млн рублей, чтобы переквалифицировать уголовное дело, которым занимался отдел, и таким образом добиться более мягкой меры пресечения для фигуранта.

Также установлено, что обвиняемый присвоил себе 15 смартфонов iPhone 7, их изъяли при расследовании дела. Также осужденный получил взятку в 1 млн рублей за допуск на опечатанный объект, и похитил 300 тыс. рублей у местного жителя.

Передавший фигуранту дела 5 млн рублей бизнесмен также был приговорен судом к 5,5 годам лишения свободы за посредничество во взяточничестве и мошенничество.

В январе в Новосибирской области руководителя межрайонного следственного отдела СК и двух адвокатов Адвокатской палаты региона задержали за взятку.



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