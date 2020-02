Дети Кардашян и Дженнер пользуются полотенцем Louis Vuitton за $590

Американская модель и звезда реалити-шоу Ким Кардашян поздравила постом в Instagram свою племянницу Сторми с днем рождения.

Кардашян показала совместное фото именинницы со своей дочерью Чикаго.

«С днем рождения, моя милая малышка Сторми. Мы любим тебя так сильно! Спасибо за то, что ты лучшая кузина для моих детей», – написала Кардашян.

На фото дети запечатлены завернутыми в полотенце бренда Louis Vuitton. Такое продается на официальном сайте бренда за $590.

Happy Birthday my sweet baby Stormi. We love you so much!!!! Thank you for being the best cousin to my babies *

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 1 Фев 2020 в 3:05 PST

Кайли Дженнер – вторая дочь Брюса Дженнера и бизнесвумен Крис Дженнер. У Кайли Дженнер есть сестра Кендалл. У нее есть также единоутробные сестры Ким Кардашян, Кортни Кардашян, Хлои Кардашян и брат Роб Кардашян, единокровные братья Бартон Дженнер, Брендон Дженнер, Броуди Дженнер и единокровная сестра Кейси Дженнер.

В марте 2018 года Кайли Дженнер впервые показала новорожденную дочь Сторми, которая появилась на свет 1 февраля того же года. Отец ребенка – американский рєперТрэвис Скотт (Уэбстер).

Отец дочери Ким Кардашян – рэпер Канье Уэст. У пары четверо детей. Дочь Чикаго 15 января 2018 года родила суррогатная мать. Дочь Норт родилась 15 июня 2013 года. 5 декабря 2015 года светская львица родила сына Сейнта. Четвертого ребенка Ким Кардашян и Канье Уэста, Псалма, вынашивала суррогатная мать. Мальчик родился в мае 2019 года.

Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта «Танцы со звездами» и реалити-шоу «Семейство Кардашян», которое стартовало в 2007 году.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

