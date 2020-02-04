Мнение: Russische Musik: Poluschko Pole

Вот воистину гениальная песня, загадка которой не перестает меня волновать. «Полюшко-поле». Вроде бы на вид — какой-то примитив и лубок просто конченый. Мотив — как кто-то за 10 секунд насвистел, текст вообще стихами даже не прикидывается, а впечатление — мощнейшее. Тот случай, когда русским происхождением песни гордишься, тем более, что играют ее по всему миру, лучшие оркестры и лучшие исполнители.

При этом русское ее происхождение, с одной стороны, мутноватое, с другой — она в каком-то смысле «родственница» самой «Каштанке» и «Вишневому саду», так как композитор, ее написавший, Лев Книппер — родной племянник Книппер-Чеховой, жены нашего Антон Палыча. Хотя Книппер, как можно понять, все-таки наполовину немец — хотя и за белых (!) повоевал, и на НКВД поработал, и в СССР прожил большую часть жизни, где и благополучно умер, ни разу даже не попав в лагерь (хотя уже эти две метки в личном деле — воевал за белых и был агентом НКВД — уже два железобетонных основания отправиться прямиком в расстрельный подвал).

Вот тут — хорошая подборка, хотя тут в основном немцы и китайцы. А ее ведь еще и американцы обожают исполнять!

Вот тоже — поразительная судьба у этого Льва Книппера как композитора! Трудился ведь на музыкальной ниве аки пчела, писал музыку как заведенный: «автор музыки опер «Северный ветер» (1930), «На Байкале» (1948), «Маленький принц» (1964), балета «Красавица Ангара» (совместно с Бау Ямпиловым, поставлен в 1959 году Бурятским театром оперы и балета), свыше 20 симфоний, музыки к кинофильмам и театральным спектаклям» (Вики). 20 симфоний, 4 оперы, куча песен. Я пробежал список — никогда не слышал ни одной. Всё кануло в Лету, по всей видимости.

Кроме одной песенки, которую он написал когда-то вот так:



…в 1933 мотив песни он сочинил случайно во время отдыха на даче с друзьями, когда те попросили его что-нибудь исполнить. «Меня усадили за расстроенное пианино „услаждать слух“. И вот тут-то как импровизация и родилась эта, ставшая столь популярной, тема-песня вместе с текстом „Полюшко-поле“».

76 лет человек прожил, но, как показало время, свою «музыкальную» миссию он полностью исполнил (и исчерпал) уже в 35, за расстроенным инструментом на даче, за 10 минут. Чем-то это все ж напоминает старый анекдот про бога и человека, которого в поезде попросили однажды передать соль… Не так ли и ты, Юзернейм? Нет, не так. Мы — соль, а Лев Константиныч — «Полюшко-Поле», разница! Но ведь все равно, по времени оказалось — делов-то на 10 минут!

А все остальное — зачем?..

Источник: Размышления вольного социолога

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