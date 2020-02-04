Хабриева рассказала о зарубежном опыте принятия поправок в Конституцию

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева рассказала о зарубежном опыте принятия поправок в основной документ.
Во вторник в Общественной палате проходит заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В рамках рабочей группы созданы пять направлений: социальные вопросы, международное право, федеральные органы законодательной и исполнительной власти, судебная власть и прокуратура, единая публичная власть и местное самоуправление.
«Мы и так достаточно динамично обсуждали предложения, которые поступали, но без спешки. Сейчас, когда мы разделены на группы, есть возможность обсудить это все очень профессионально. Во всяком случае я сегодня была на заседании рабочих групп, здесь идет очень конструктивный диалог. Я хочу обратить внимание: продление нашего обсуждения нам дает больше возможностей. Мы не будем терять динамизма, но должны все же не расслабляться и продолжать работать в тех ритмах, которые мы взяли», – сказала Хабриева, передает РАПСИ.
Она также рассказала о зарубежном опыте принятия поправок в Конституцию. «Для сведения хочу сказать по поводу сроков рассмотрения предложений о поправках в Конституцию: в разных странах очень разная практика, есть где несколько дней занимает весь цикл внесения поправок, а есть где месяцы», – отметила Хабриева.
Так, она сообщила, что статус конституционного совета Франции был изменен ровно за 30 дней, изменение конституции Бельгии в 2012 году произошло за 36 дней, Венгрия в 2012 году изменила конституцию в такой же срок.
«Мы не ориентируемся ни на какие сроки, мы идем в своем ритме, но понимаем, что для нас главная задача – принять, обсудить и предложить президенту поправки, которые достойны уровня конституционного регулирования», – добавила Хабриева.
В понедельник срок подачи поправок к законопроекту об изменениях в Конституции был продлен до 14 февраля.
20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, 23 января нижняя палата парламента единогласно приняла его в первом чтении, во втором чтении законопроект могут рассмотреть в феврале-марте.
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