Хабриева рассказала о зарубежном опыте принятия поправок в Конституцию

Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева рассказала о зарубежном опыте принятия поправок в основной документ.

Во вторник в Общественной палате проходит заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В рамках рабочей группы созданы пять направлений: социальные вопросы, международное право, федеральные органы законодательной и исполнительной власти, судебная власть и прокуратура, единая публичная власть и местное самоуправление.

«Мы и так достаточно динамично обсуждали предложения, которые поступали, но без спешки. Сейчас, когда мы разделены на группы, есть возможность обсудить это все очень профессионально. Во всяком случае я сегодня была на заседании рабочих групп, здесь идет очень конструктивный диалог. Я хочу обратить внимание: продление нашего обсуждения нам дает больше возможностей. Мы не будем терять динамизма, но должны все же не расслабляться и продолжать работать в тех ритмах, которые мы взяли», – сказала Хабриева, передает РАПСИ.

Она также рассказала о зарубежном опыте принятия поправок в Конституцию. «Для сведения хочу сказать по поводу сроков рассмотрения предложений о поправках в Конституцию: в разных странах очень разная практика, есть где несколько дней занимает весь цикл внесения поправок, а есть где месяцы», – отметила Хабриева.

Так, она сообщила, что статус конституционного совета Франции был изменен ровно за 30 дней, изменение конституции Бельгии в 2012 году произошло за 36 дней, Венгрия в 2012 году изменила конституцию в такой же срок.

«Мы не ориентируемся ни на какие сроки, мы идем в своем ритме, но понимаем, что для нас главная задача – принять, обсудить и предложить президенту поправки, которые достойны уровня конституционного регулирования», – добавила Хабриева.

В понедельник срок подачи поправок к законопроекту об изменениях в Конституции был продлен до 14 февраля.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, 23 января нижняя палата парламента единогласно приняла его в первом чтении, во втором чтении законопроект могут рассмотреть в феврале-марте.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Дмитрий Маликов вспомнил о своей любви к Наталье Ветлицкой, ради которой он отказался от окружавших его поклонниц. Роман без продолжения завершился расставанием, но талантливым людям удалось сохранить чувство благодарности друг к другу. Родители юного певца, рано познавшего бремя славы, не стали препятствовать связи сына с известной исполнительницей. В то же время они прекрасно понимали то, […]