Посадившую за руль ребенка в Москве женщину наказали

Посадившую за руль ребенка в Москве женщину наказали

04.02.2020, 12:37, Новости дня

Посадившую за руль каршерингового автомобиля ребенка женщину привлекли к административной ответственности, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУМВД по Москве Владимир Васенин.

«В настоящее время гражданка, арендовавшая автомобиль «каршеринг», привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КРФоАП «Нарушение правил перевозки людей», по ст. 12.6 КРФоАП «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов», – сообщил Васенин, передает РИА «Новости».

По его словам, на женщину составлено 11 административных протоколов по статье «Уклонение от исполнения административного наказания», еще один – по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством».

Напомним, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». По версии следствия, она посадила ребенка за руль автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а на заднем сидении машины был еще один несовершеннолетний.



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