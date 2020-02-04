Гонку Формулы-E в Китае отменили из-за коронавируса

Гонку Формулы-E в Китае отменили из-за коронавируса

04.02.2020, 12:31, Новости дня

Гонку Формулы-Е, которая была запланирована на 21 марта в китайском городе Санья, отменили из-за вспышки и распространения нового коронавируса, пишет официальный сайт Международной автомобильной федерации.

Решение было принято совместно с правительством города Санья и Федерацией автомобильного и мотоспорта КНР.

«Учитывая текущие проблемы со здоровьем, а также чрезвычайную ситуацию, которую объявила Всемирная организация здравоохранения, Формула E приняла необходимые меры для обеспечения здоровья и безопасности своего персонала, участников чемпионата и зрителей», – написано в заявлении.

Международная автомобильная федерация не сообщает, будет ли проведена гонка, но пишет, что стороны будут изучать возможность проведения соревнований в альтернативные даты в случае улучшения ситуации.

29 января из-за коронавируса в Китае отменили этап Кубка мира по горнолыжному спорту

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден в китайском Ухане 31 декабря 2019 года. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 3 февраля в Китае жертвами нового вируса стали 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч.

За пределами Китая на 3 февраля был зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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