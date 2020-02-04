Пострадавшую в пермском отеле привезли в Москву, ей будут пересаживать кожу

Одну из пострадавших в затопленном кипятком пермском мини-отеле привезли на лечение в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края.
"Женщина была в тяжелом состоянии. Сегодня нам поступила информация, что в текущие сутки ее перевезли в Москву. Ей будут пересаживать кожу", – цитирует ТАСС представителя ведомства.
По данным местных СМИ, отправить женщину в столицу планировали еще на прошлой неделе, однако ее состояние ухудшилось, так что транспортировку пришлось отложить.
Ранее сообщалось, что владельца отеля "Карамель", где из-за прорыва трубы с кипятком погибли люди, арестовали до 20 марта. Выяснилось, что директор гостиницы Сергей Щербаков в 2016 году незаконно осуществил перепланировку помещения. В данный момент Щербакова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).
Также по делу о ЧП в отеле был задержан пожарный инспектор Разиф Исмакаев, проверявший мини-отель. Его суд освободил под подписку о невыезде.
Инцидент в гостинице произошел в ночь на 20 января. В подвальном помещении, где располагался отель, лопнула труба с горячей водой. Пять постояльцев не смогли выбраться и погибли, еще шестеро пострадали.
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