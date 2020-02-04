В Германии художник устроил виртуальные пробки с помощью тележки с телефонами

Художник-концептуалист Саймон Векерт из Берлина устроил эксперимент по взлому Google Maps, чтобы привлечь внимание к влиянию онлайн-карт на жизнь людей. Об эксперименте рассказывается на сайте художника.

Векерт сложил в тележку 99 б/у смартфонов с запущенной навигацией Google Maps, а затем медленно прошелся с ней в Берлине по мосту Шилингбрюке через реку Шпрее. Спустя время после этого на участке, по которому прошелся художник с тележкой, на картах Google Maps появилась серьезная пробка со скоростью движения транспорта около 4 км/ч, хотя на самом деле дорога была почти пустая.

Использующиеся для отслеживания движения транспорта алгоритмы Google Maps приняли тележку со смартфонами за высокую концентрацию пользователей, передвигающихся с низкой скоростью, и изменили цвет участка дороги с зеленого на красный, соответствующий высокой концентрации транспорта и затрудненному движению.

По результатам эксперимента Векерт заявил, что такие приложения, как Google Maps, существенно изменили понимание того, что такое карта и как с ней взаимодействовать.

«В этом смысле Google Maps виртуально изменяет настоящий город», — считает он.

Также художник считает, что и другие приложения, среди которых Tinder и Airbnb,существенно влияют на жизнь людей.

«Все эти приложения функционируют совместно с Google Maps и создают новые формы виртуального капитализма. Без этих карт не существовало бы каршэрингов, Uber или систем проката велосипедов. Виртуальные карты, имитирующие реальность, определяют, как мы воспринимаем физическое пространство и как мы будем действовать», — отметил он.

Google Maps — это набор приложений, построенных на основе бесплатного картографического сервиса и технологии, предоставляемых компанией Google. Сервис представляет собой карту и спутниковые снимки планеты Земля.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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