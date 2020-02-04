Путин может повторно встретиться с рабочей группой по изменениям в Конституцию

Президент Владимир Путин может вновь провести встречу с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы не исключаем, что президент изъявит желание встретиться с членами рабочей группы. … Когда такая встреча будет запланирована, мы вас проинформируем», – сказал пресс-секретарь, передает ТАСС.
В понедельник срок подачи поправок к законопроекту об изменениях в Конституции был продлен до 14 февраля.
20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, 23 января нижняя палата парламента единогласно приняла его в первом чтении, во втором чтении законопроект могут рассмотреть в феврале-марте.
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