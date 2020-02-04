Путин может повторно встретиться с рабочей группой по изменениям в Конституцию

Путин может повторно встретиться с рабочей группой по изменениям в Конституцию

04.02.2020, 12:30, Новости дня

Президент Владимир Путин может вновь провести встречу с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем, что президент изъявит желание встретиться с членами рабочей группы. … Когда такая встреча будет запланирована, мы вас проинформируем», – сказал пресс-секретарь, передает ТАСС.

В понедельник срок подачи поправок к законопроекту об изменениях в Конституции был продлен до 14 февраля.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, 23 января нижняя палата парламента единогласно приняла его в первом чтении, во втором чтении законопроект могут рассмотреть в феврале-марте.  



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Ежедневное употребление грецких орехов может помочь замедлить снижение когнитивных функций у пожилых людей, которые предрасположены к нему. Группа американских и испанских ученых опубликовала новые данные в American Journal of Clinical Nutrition. Грецкие орехи содержат омега-3 жирные кислоты и полифенолы, которые противодействуют двум важным причинам снижения когнитивных способностей – окислительному стрессу и воспалению. Исследователи случайным образом […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика