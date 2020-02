Уровень бодрости по утрам зависит от сигнала будильника

Многие люди выбирают резкие, раздражающие звуки и мелодии в качестве сигналов будильника в надежде на то, что они помогут им быстрее проснуться и взбодриться. Однако учёные из Мельбурнского королевского технологического университета полагают, что такая "шоковая терапия" — не самый лучший подход.

В ходе новой работы специалисты решили выяснить, какие звуки эффективнее всего помогают людям избавиться от так называемой инерции сна (sleep inertia).

Этим термином обозначают нарушение когнитивных и сенсомоторных функций, возникающее сразу после пробуждения. Это переходное состояние между сном и бодрствованием, когда человек испытывает чувство сонливости, дезориентации и снижения двигательной ловкости.

По словам учёных, инерция сна может продолжаться до четырёх часов. И для большинства людей этой большая проблема, поскольку им сложнее сконцентрироваться за рулём, включиться в работу, принять осознанное решение. А врачи, пилоты, спасатели и другие специалисты, от реакции которых зависят жизни людей, могут столкнуться и вовсе с фатальными последствиями инерции сна.

"Даже астронавты НАСА сообщают, что инерция сна влияет на их работу на Международной космической станции", — отметил соавтор работы Эдриан Дайер (Adrian Dyer).

Чтобы выяснить, какие звуки помогают избежать такого состояния, исследователи провели онлайн-опрос среди 50 взрослых мужчин и женщин.

Каждый респондент сообщал, какую мелодию или сигнал использовал для пробуждения. Кроме того, в течение четырёх часов после подъёма добровольцы описывали своё состояние, в частности, указывали, насколько они были энергичными или "разбитыми". Давая оценки, участники ориентировались на предложенные учёными стандартизированные критерии инерции сна.

В результате оказалось, что мелодичные звуки лучше всего подходят для минимизации утренней сонливости, а вот резкие звуки, напротив, связаны со снижением активности после пробуждения.

"Мы считаем, что резкий гудок вроде "биип-биип-биип" может нарушить или сбить с толку нашу мозговую деятельность при пробуждении, в то время как более мелодичный звук помогает перейти к состоянию бодрствования более эффективным способом", — говорит Дайер, приводя в пример композиции "Good Vibrations" группы Beach Boys и "Close to Me" группы The Cure.

В дальнейшем команда намерена выяснить, какие конкретно мелодии и ритмы помогают людям избавиться от инерции сна лучше всего.

Научная статья по итогам этой работы представлена в журнале PLOS ONE.

Кстати, ранее "Вести.Наука" сообщали, что запись материнского голоса будит ребёнка лучше пожарной сигнализации.

Текст:

Вести.Наука

Источник: Вести

