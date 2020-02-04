США пополнили ядерный арсенал ракетой с маломощной боеголовкой

Американские военные расширили свой ядерный арсенал, добавив к нему ракету дальнего радиуса действия, оснащенную ядерной боеголовкой пониженной разрушительной мощности.

Так называемая ракета малой мощности присоединяется к другим ракетам, размещаемым на борту субмарин-невидимок, бороздящих океаны.

Первое развертывание таких ракет на борту подводных лодок с большой дальностью плавания является важной вехой в политике США в области ядерного оружия.

Это первое крупное пополнение стратегического ядерного арсенала за последние десятилетия. Оно также означает отход от политики администрации Барака Обамы по уменьшению зависимости от ядерного оружия в стремлении к безъядерному миру.

Подтверждая развертывание ракет в беседе с Associated Press, ведущий политический чиновник Пентагона заявил, что это оружие повышает безопасность американцев, так как снижает вероятность ядерной войны. Критики, в том числе некоторые демократы в Конгрессе, называют его опасным излишеством, которое увеличивает риск войны.

Заместитель министра обороны по политическим вопросам Джон Руд в интервью Associated Press в понедельник заявил, что появление «маломощной» боеголовки W76-2, на подводных лодках, на которых установлены баллистические ракеты «Трайдент-2», снижает риск ядерной войны.

Он сказал, что США будут и дальше придерживаться заявленной политики применения ядерного оружия только в «чрезвычайных обстоятельствах». Он также отметил, что боеголовка поможет США убедить Россию не идти на риск развязывания ограниченного ядерного конфликта.

«Эта дополнительная возможность укрепляет потенциал сдерживания и дает США оперативное, более живучее, маломощное стратегическое оружие», – сказал Руд, добавив, что оно поддерживает приверженность США к сдерживанию атак против союзников и «демонстрирует потенциальным противникам отсутствие преимуществ ограниченного использования ядерного оружия, поскольку США смогут убедительно и решительно ответить на любой сценарий угрозы».

Руд отказался сообщить детали развертывания, в том числе о том, когда и где оно началось. По его словам, все детали являются секретными.

О развертывании сообщила на прошлой неделе Федерация американских ученых, которая сослалась на анонимные источники. В организации предположили, что развертывание началось в последние недели 2019 года с переброски в Атлантику подводной лодки ВМС «Теннесси».

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