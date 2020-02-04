Женщину заподозрили в убийстве новорожденного ножницами в Ставрополе

В Ставрополе женщину подозревают в убийстве собственного новорожденного ребенка ножницами, информирует региональный СУ СК.
«По данным следствия, днем 2 февраля подозреваемая родила дома живого мальчика, после чего нанесла ему не менее 40 ударов ножницами в голову и тело», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
После того, как ребенок перестал подавать признаки жизни, она завернула его в пакет и положила в сумку, чтобы похоронить.
Самостоятельно скрыть следы преступления ей не удалось, так как ее состояние сильно ухудшилось. Ее госпитализировали в больницу, где она рассказала о содеянном, добавили в СК.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Убийство новорожденного ребенка».
«Следователь провел осмотр места происшествия, назначил ряд экспертиз, по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – заключили в ведомстве.
В январе в Пермском крае женщина убила двух своих детей и попыталась свести счеты с жизнью.
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