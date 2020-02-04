Наталья Фатеева перестала пользоваться помощью работников социальных служб из-за требования оплаты услуг

Российская и советская актриса Наталья Фатеева, несмотря на преклонный 85-летний возраст, не собирается пользоваться помощью социальных служб. По словам артистки, за каждый поход в магазин с нее требовали по 240 рублей, которые платить она отказывалась.

Изначально в службу социальной помощи Наталью Фатееву заставила обратиться занятость, из-за которой она не успевала готовить еду. Социальные работники согласились ей помогать, но каждый поход в магазин обходился кинозвезде в 240 рублей, из-за чего на продукты приходилось тратить намного больше финансовых средств.

Кроме того, Наталью Фатееву возмущает тот факт, что ей до сих пор приходят квитанции за капремонт и налоги на машину, которой у нее нет с 1989 года. Актриса отметила, пожилые люди возрастом более 80 лет имеют право не вносить средства в фонд капитального ремонта. Она уверена, что работники «Жилищника» просто хотят поживиться за ее счет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Шестой этап биатлонного Кубка IBU перенесен в другое место из-за теплой погоды, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов. Изначально этап Кубка IBU должен был пройти в немецком Арбере, но из-за сильного дождя и теплой погоды состоится в итальянском Мартелл-валь-Мартелло, где запланировано проведение и седьмого этапа. Международный союз биатлонистов отмечает, что даты и время гонок, а также программа […]