Наталья Фатеева перестала пользоваться помощью работников социальных служб из-за требования оплаты услуг

Наталья Фатеева перестала пользоваться помощью работников социальных служб из-за требования оплаты услуг

04.02.2020, 12:30, Разное

Российская и советская актриса Наталья Фатеева, несмотря на преклонный 85-летний возраст, не собирается пользоваться помощью социальных служб. По словам артистки, за каждый поход в магазин с нее требовали по 240 рублей, которые платить она отказывалась.
Изначально в службу социальной помощи Наталью Фатееву заставила обратиться занятость, из-за которой она не успевала готовить еду. Социальные работники согласились ей помогать, но каждый поход в магазин обходился кинозвезде в 240 рублей, из-за чего на продукты приходилось тратить намного больше финансовых средств.

Кроме того, Наталью Фатееву возмущает тот факт, что ей до сих пор приходят квитанции за капремонт и налоги на машину, которой у нее нет с 1989 года. Актриса отметила, пожилые люди возрастом более 80 лет имеют право не вносить средства в фонд капитального ремонта. Она уверена, что работники «Жилищника» просто хотят поживиться за ее счет.



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